"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تحتفل شركة جوجل اليوم بذكرى ميلاد سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي جديد Google Doodle يظهر على موقع بحث جوجل في الدول العربية، وذلك كما اعتادت دائما الاحتفاء بذكرى ميلاد الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك الفنانين والأدباء والعلماء وغيرهم، وقالت Google أن الاحتفال بذكرى ميلاد سعاد حسني يأتي لكونها فنانة متعددة المواخب ومن أكثر المممثلات تأثيرا في السينما المصرية والعربية، كما أنها تعتبر رمزا لتمكين المرأة.

وولدت الفنانة المصرية سعاد محمد كمال حسني التي اشتهرت باسم سعاد حسني في العاصمة المصرية القاهرة لعائلة فنية كبكيرة، وذلك في مثل هذا اليوم من عام 1943، وبدأت الفنانة المصرية الكبيرة حياتها الفنية في مرحلة الطفولة منذ سن الثالثة، حيث عملت كمغنية لبرنامج “بابا شارو” الإذاعي المصري الشهير للأطفال.

لكن نجومية سعاد حسني بدأت مع أول أدوارها السينمائية، حيث أدت دور البطولة في سن السابعة عشرة من عمرها للفيلم المصري الرومانسي”حسن ونعمية” في عام 1959، وذلك بعد أن اكتشفها الشاعر والمخرج والفنان عبد الرحمن الخميسي، وهو الدور الذي حصل على إشادات كبيرة وكان بداية لمسيرة متميزة وصلت إلبى أكثر من 80 فيلم سينمائي متنوع شاركت فيهم إلى جانب مجموعة من أفضل الفنانين في تاريخ السينما المصرية، كما تنوعت فيها أدوارها بين الاستعراض والتمثيل والرقص والغناء.

وتشمل أشهر الأفلام السينمائية التي شاركت في بطولتها الفنانة المصرية التي تحتفل جوجل بذكرى ميلادها اليوم كل من فيلم خلي بالك من زوزو الذي شاركت فيه أيضا بالغناء والرقص، بالإضافة إلى فيلم صغيرة على الحب وفيلم الكرنك عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل، إلى جانب أفلام الزوجة الثانية والجوع وحب في الزنزانة والاختيار وأين عقلي وزوجتي والكلب وموعد على العشاء.

وتوفت الفنانة المصرية الكبيرة في 21 يونيو 2001، وذلك في حادث غامض بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن، وأدت طريقة وفاتها إلى العديد من التكهنات حول ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو مدبرة.

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