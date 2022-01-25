شقيقة مايكل جاكسون تنشر فيديو سقوط محمد رمضان.. والأخير يرد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح.

وعلّقت شقيقة مايكل جاكسون عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "المضي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك".

من جانبه، رد عليها محمد رمضان، معلّقا بالإنجليزية: "كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور".

وسقط الفنان محمد رمضان، على المسرح في دبي، وهو في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"، في نوفمبر 2020.

من ناحية أخرى يستكمل محمد رمضان خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "المشوار" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2022، وطاقم العمل يضم محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، كارولين خليل، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، ومن إخراج محمد ياسين.

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