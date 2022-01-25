حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين المصريين: معاقبة فنان أدى دوره ببراعة.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في أول رد رسمي من نقابة المهن التمثيلية في مصر، على شائعة طرد منى زكي من النقابة، على خلفية الجدل الكبير الذي أُثيرا حول أزمة

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب: إن هذا تمثيل، منى زكي فعلت كل ذلك لأنه طلب منها فعليا.

ونفى أن يكون هناك اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار، مؤكدا أنه«لو حدث ذلك سيكون هناك جريمة علنية لمعاقبة فنان أدى دوره ببراعة».

وكانت نقابة الممثلين المصريين، قد أصدرا أمس الاثنين، بيانا للتعقيب على أزمة فيلم«أصحاب ولا أعز»، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏

وأكدت النقابة، أنها«ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه».

وأثار فيلم«أصحاب ولا أعز» موجة واسعة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة «نيتفلكس»الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب قيم المجتمع الشرقية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي الذي تم تصويره بأكثر من دولة«غرباء بالكامل».

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