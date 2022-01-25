منة شلبي.. لاتعليق في قضية «الممرضتين».. وهذا الممثل الاقرب إلى قلبي

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

رفضت الفنانة المصرية، منة شلبي، التعليق على أزمة والدتها الفنانة المعتزلة، زيزي مصطفى، مع ‏ممرضتان متهمتان بالتسبب في إهمالها طبيا، وهو الحدث الذي أثار موجة واسعة من الجدل، مشيرة إنها «ترفض التعليق، والأمر في يد النيابة العامة».

وكانت إحدى الممرضتين قد أثارت عاصفة من الجدل بعد تصريحات أدلت بها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قالت فيها انها «عملت مع منة شلبي في فترة سابقة ولأكثر من 3 أشهر، ولاقت منها معاملة سيئة وسبابا وألفاظا نابية، وأشارت إلى أنها كانت تجعلها تنام على الأرض، وتوفر لها طعاما سيئا، وكان عبارة عن وجبة واحدة فقط في اليوم».

وقبل أسبوعين، أمرت نيابة الغردقة بإخلاء سبيل الممرضتين المتهمتان من جانب منة شلبي بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏

وتزعم منة شلبي في المحضر المحرر ضد الممرضتين أنهما استخدمتا مياها ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.

و عبرت منة شلبي في حديثها لقناة «العربية» عن سعادتها بعودة تعاونها مع الفنان المصري، أحمد عز، في فيلم «الجريمة»، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وأكدت شلبي أن أحمد عز «من أقرب الناس إلى قلبها في الوسط الفني»، وأعربت عن سعادتها بالتطور الذي يحدث لأدائه التمثيلي في الأعمال الفنية التي يقدمها، حتى لو كانت تلك الأعمال بدونها.

وكشفت منة شلبي أن أحمد عز ساعدها كثيرا في فيلمهما الجديد «الجريمة»، وذلك لأن طبيعة الدور الذي تقدمه في أحداثه معقدة نفسيا، وسبّب إجهادا لجهازها العصبي.

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