محمد رمضان يرد على محمد التاجي ويتراجع : أختار الفلوس وادرس التاريخ على حسابي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في صفحة جديدة من صفحات الفنان المصري محمد رمضان، مع إثارة الجدل، وجه محمد رمضان، انتقاده لتصريحات الفنان القدير محمد التاجي عن الأموال التي قذفها في حمام السباحة.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لمحمد التاجي من آخر لقاءاته التلفزيونية، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وعلق قائلا: الفنان القدير محمد التاجي، حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بثمن.. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم.. ربنا يباركلك في صحتك وعمرك، ولو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى آخد دروس تاريخ على حسابي. بحسب " القاهرة 24".

وحذف محمد رمضان الصورة والتعليق بعد نشرهم عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بعد دقائق معدودة من نشره لذلك الرد.

وسبق وظهر الفنان محمد التاجي في إحدى لقاءاته التلفزيونية، متحدثًا عن موقف قذف محمد رمضان الدولارات في حمام السباحة، قائلًا: الموقف ما استفزنيش ده استفز ناس كتير، وده هيوقعه لأن عيون الناس هتحسده، طب داري على شمعتك تقيد، وده هيضره مش هيفيده، لأنه بيوقعه ويكعبله في حياته كتير وده حصل بالفعل، أنا ورمضان مواليد يوم 23 مايو بس الفرق بينا في الحساب في البنك.

وأثار محمد رمضان الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو له، والذي نشره محمد رمضان أيضا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، مروجا لأغنيته الجديدة باي باي ثانوية، وظهر محمد رمضان وهو يرقص دون ملابس ومرتديا شورت فقط مع مجموعة من الفتيات الأجنبيات على أحد الشواطئ.

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