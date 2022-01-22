هل خسرت جومانة مراد قضية الـ «2.4 مليون دولار» في سوريا.. صورة على «انستغرام» تثير الجدل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت حديثة صورة على «انستغرام»، للمخرج السوري صفوان نعمو برفقة شقيقه الذي كان موقوفا بسبب قضية مالية كبيرة مع الفنانة جومانة مراد.

وأنهى صفوان نعمو الجدل الدائر حول آخر معطيات قضيته مع الفنانة السورية جومانا مراد، وأكد نعمو خروج شقيقه أمير من السجن، من خلال صورة نشرها عبر حسابه في «انستغرام».

وظهر صفوان في الصورة إلى جانب شقيقه أمير رفقة الفنان فراس إبراهيم وشادي أسود والمحامي قصي الجلاب.

وانتشرت أنباء خلال اليومين الماضيين تحدث عن توقف صفوان الملاحق من قبل الانتربول الدولي، وأشارت الاخبار المتداولة أن الشرطة ضمت صفوان إلى شقيقه أمير في السـجن، بتهمة النصب على جومانا مراد، وسيواجهان عقوبة تصل إلى 25 سنة.

وكانت مراد قد ادعت على صفوان وأمير بالنصب عليها بعد تعاونهما في مسلسل «مدرسة الحب 2»، وامتنع الأخوين عن تسديد شيكات وصلت إلى 2.4 مليون دولار أمريكي للفنانة السورية جومانا.

الأخوين ردا على تلك الاتهـامات بأنهما أجبرا تحت التهـديد على توقيع تلك الشيكات لصالح مراد، وحكم على أمير بالسجن 3 سنوات في دمشق، وتم الحجز على ممتلكات الأخوين لصالح مراد، في دولة خليجية.

وكان المخرج صفوان قد أعلن سابقاً الإفراج عن شقيقه وأشاد في منشور له بالقضاء السوري، ووجه شكره وامتنانه على نزاهتهم للوقوف إلى جانب شقيقه حتى أكدوا براءته من الدعوى الموجهة ضده.

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