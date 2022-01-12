فيفي عبده تتراجع عن لقاء جمهورها مقابل 1100 درهم : مشغولة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تراجعت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن الاعلان الذي نشرته لجمهورها حيث كان من المقرر أن تلتقي بمعجبيها، وتلتقط معه الصور بمقابل مبلغ مالي في مدينة أبو ظبي

وكتبت الفنانة فيفي عبده، على موقع "إنستغرام": «أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم أنا هأجل الإيفنت ده لظروف انشغالي في مصر، ومتحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هشوفهم في أبو ظبي، ونتغدى ونتصور مع بعض، وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا».

يذكر أن فيفي، أعلنت عن الحدث الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة والسبت والأحد الموافقين 21 و 22 و 23 يناير للقاء جمهورها بمقابل مادي، مشيرة إلى أن فئة البلاتينيوم تصوير وغداء مع فيفي مقابل 1100 درهم إماراتي.

وأوضحت أن الفئة الذهبية تشمل جلسة مع فيفي لمدة ساعة ونصف، ولقاء وتحية وفرصة تصوير بـ 750 درهما.

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