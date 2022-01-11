عجوز «لعبة الحبار».. أول ممثل كوري يفوز في «غولدن غلوب»

المصدر: وكالات

فاز الممثل أوه يونغ-سو «78 عاماً» الذي لعب دور الجد بجائزة أفضل ممثل مساعد في الغولدن غلوب عن دوره في «لعبه الحبار»، ليصبح أول ممثل كوري يحقق هذا الإنجاز، وفق ما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفاز «أوه» بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في العمل الأصلي لنتفليكس.



وجاء فوز «أوه» انتصاراً على الكثير من المشاهير بما يشمل بيلي كرودوب، ومارك دوبلاس من «ذا مورنينغ شو»، وكيرا كولكين من «سوكسيشون» وبريت غولدستاين من «تيد لاسو».

لعب «أوه» دور مشارك كبير في العمر باسم أوه إيل-نام، وهو كان المُخطط السري وراء العبة القاتلة، التي شارك فيها عدد كبير من المثقلين بالديون للفوز بـ 45.6 مليار وون (37.9 مليون دولار).

أقيمت الجولة التاسعة والسبعون من جوائز غولدن غلوب في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس بدون جمهور وبدون بث تلفزيوني بعد مقاطعة هوليوود لها بسبب افتقارها المزعوم للتنوع.

وتعتبر هذه المرة الأولى يفوز فيها ممثل كوري بجائزة غولدن غلوب، التي فشل في استحواذها مشاركون في أعمال مهمة مثل «الطفيلي» (2019) أو الفيلم الكوري الأميركي «ميناري» (2020) مع أن الفيلمين حصلا على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

وحصل على الجائزة مع النجم الكوري المخضرم ممثلتان أميركيتان وهما ساندرا أوه وأوكوافينا.

بدأ النجم الكوري مشواره الفني في 1963 كممثل مسرحي، ولعب أدواراً في أكثر من 200 عمل، مثل «الملك لير» (2017). وحصل على تقدير انعكس بحصوله على عدة جوائز محلية مرموقة بما يشمل جائزة «دونغ-إيه» المسرحية في 1979، وجائزة بيكسانغ الفنية في عام 1994، وأفضل ممثل من الجمعية المسرحية الوطنية في عام 2000.



وفي مقابلة تلفزيونية حديثة، قال المسرحي المخضرم إنه حقق العديد من الأشياء الرائعة، بما في ذلك الشهرة حديثًا من «لعبة الحبار»، طوال حياته المهنية ويواجه الآن وقتًا يريد فيه ترك هذه الأشياء خلفه ورؤية كيف تسير الحياة.

واعترف بأنه رفض العديد من العروض للتمثيل في الإعلانات التجارية من أجل البقاء متواضعاً والحفاظ على رسالة لعبة الحبار دون خدوش.

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