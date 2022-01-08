إلهام شاهين: "اللي عايز يتشهر بيحط اسمه جنب اسمي"

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تستنكر طلب الإحاطة المقدم من النائب في البرلمان المصري مجدي الوليلي، والذي اعترض على منح درع جامعة عين شمس لها خلال تكريمها من الجامعة، وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات صحافية: "غاوي شهرة، أي حد عايز يتشهر بيحط اسمه جنب إلهام شاهين".

وتابعت في تصريح لصحيفة الوطن المصرية: "هل المشاكل اللي ممكن تتناقش خلصت فاضل تكريم إلهام شاهين".

وأوضحت أن جامعة عين شمس كرمت ضيوفها خلال الاحتفالية التي أذيعت عبر شاشة التليفزيون المصري، وكانت هي والموسيقار نادر العباسي من ضمن المكرمين، مشيرة إلى أن تكريمها من جامعة ليس بالجديد عليها، فخلال عام 2021، تم تكريمها من الجامعة البريطانية، بالإضافة إلى تكريمها في يوم المرأة المصرية من كلية اللغة والإعلام بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضافت: "التكرمين دول كانوا في 2021، وخلال السنوات الماضية تم تكريمي من أكثر من جامعة، ومن أكثر من دولة ورؤساء دول وفي أعياد وطنية، وده مش شيء جديد يعني، إيه الغريب في التكريم؟".

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