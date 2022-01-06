أصالة لزوجها فائق حسن: معه كل شيء بعيشه لأول مرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة لها مع زوجها، الشاعر العراقي فائق حسن، وظهرت خلفه وهما يستقلان دراجة هوائية ويرتديان خوذة.

وعلقت أصالة على الصورة التي نشرتها عبر ستوري حسابها الخاص في «انستغرام»: «معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة».

انتهت أصالة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «غلبان»، ومن المقرر طرحها قريبًا، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وانتهت الفنانة من تسجيلها مؤخرًا.

وكانت أحدث أعمالها أغنية تحمل اسم «حنين»، نشرتها شهر ديسمبر الماضي وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية «يوتيوب»، وأهدت أصالة الأغنية إلى زوجها وأكدت أصالة في رسالتها أنها كتبت الأغنية لزوجها كونها تبدأ معه عمرا جديدا.

وأضافت الفنانة السورية رسالتها كاتبة: شفيتني، دللتني، راعيتني، وولا لحظة مني يئست، ولعندك جبتني، بهدي الأغنية لضحكتك اللي بلف فيها الدنيا كلها، كلي ثقة فيك، وكلي محبة وولع، وبأحلى ما عندي عم عبر لك، صوتي أحلى ما غنى إلك.

وأحيت الفنانة أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور في العالم العربي.

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