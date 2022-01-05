وفاة والد إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفي الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي، والد الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني، حسبما أعلنت الفنانة سارة درزاي.

وكتبت سارة درزاي على حسابها الشخصي بـ انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي.. والد إخواتي إسراء عبد الفتاح ونورهان وزينة.. وحما أخويا حمدي الميرغني.

و تابعت: ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. هتوحشنا يا عمو محمد.. كان من أطيب وأكرم الناس.. ربنا يصبر كل أحبابه.

وسبق، ونشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح وزجها حمدي الميرغني، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات موقع انستجرام، للاحتفال بالهالوين مع ابنتهم.

وظهرت إسراء وحمدي وابنتهم مرتدين ملابس باللون الأسود ووضعوا ميكاب مخيف للاحتفال بالهالوين، وفي وسطهم قرع العسل المرعب.

وكتب حمدي الميرغني على الصورة: معلش يا بنتي محدش بيختار أهله، ويذكر أن الزوجين قد احتفلا بعيد زواجهما، وتعرف الزوجين حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح عن طريق عملهم معا في مسرح مصر، وذاع صيتهم فنيا بعد نجاحهم في المسرح.

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