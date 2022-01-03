نيللي كريم عن زيجاتها : حظي وحش في الرجالة ولست نادمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت تصريحات للفنانة المصرية نيللي كريم عن زيجاتها، موجة واسعة من الجدل، حيث قالت في برنامج نجاحهن : كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل زي البكابورت، حظي الوحش أوصلني إلى هشام الذي وجدته وأحببته سريعًا، بينما لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحدثت فيها نيللي عن زيجاتها.

وتزوجت نيللي كريم للمرة الأولى من بهاء محمد دون علم والدتها، ونتج عن هذه الزيجة ولدين هما: كريم ويوسف، وانفصلت بعد ذلك عن بهاء بسبب بعض الأزمات بينهما.

وأعلنت نيللي في عام 2004، زواجها من خبير التغذية هاني أبو النجا، واستمرت هذه الزيجة نحو 11 عامًا، أنجبت منه خلالها طفلتيها سيليا وكندة، ولكنهما انفصلا بعد ذلك وشن أبو النجا هجومًا عليها بعد الطلاق.

وكشفت نيللي أنها ليست نادمة على هذه الزيجة؛ لأنه نتج عنها أجمل ثمرتين في الدنيا وهما ابناها.

واحتفلت نيللي في عام 2020 نيللي كريم بخطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، لكن بعد 4 أشهر فقط من الخطوبة؛ علقت نيللي على هذا الأمر، قائلة: كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله، مفيش حد سعيد 100% ولا حد تعيس 100%، وأنا شخص حساس جدا وباحاول أدي لكل واحد عذره وباحاول قدر المستطاع إني ما أخلِّيش حاجة تكسرني ولا تزعلني.

وفاجأت نيللي جمهورها بإعلان زواجها من هشام عاشور، وتحدثت عن هذه الزيجة، قائلة: حصل كليك وكيميا بينّا من أول لقاء، والموضوع حصل بسرعة رهيبة.

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