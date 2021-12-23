غادة عبد الرازق: فكرت في الاعتزال وكنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب.. وسيبو أدهم نابلسي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC1 كشفت خلال العديد من الأسرار والكواليس والصعوبات التي واجهتها في حياتها وهو ما سنرصده في الملخص التالي:

- أعترف لأول مرة في حياتي بأن ما حدث لي قبل التمثيل أثر على حياتي كثيراً.. ولا يوجد علاج لكل هذه الجروح.

- في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، منها وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه.

- لم أهتم ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي.

- أنا سعيدة بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي للمرة الثامنة في تاريخه.

- لو كان الأهلي إتغلب كان زماني جيت البرنامج مشلولة، ولما أوصل للأهلي بتبقى روحي مش رياضية خالص، وأنا متعصبة فوق الوصف والخيال.

- أنا زي أبويا الله يرحمه، كان الأهلي يغلب نطلب أي حاجة في البيت، أما لو خسر نقعد في الأوضة محدش يفتحش بقه.

- هذه تشكيلتي للأهلي: محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وحسام حسن، ومانويل جوزيه مدربا.

- جوزيه أكتر واحد كان فاهم ودارس وواعي وحافظ اللاعيبة، وكان بالنسباله خسارة لما يكسبوا 6 أو 7.

- شعرت بالغرور عقب نجاح أعمالي الدرامية "سبق الإصرار" و"سمارة"، وارتكبت تصرفات ندمت عليها لاحقا.

- أنا ذكية ولست لئيمة ومثابرة وصديقة وفية ومحبوبة، وشخصيتي تمزج ما بين القوة والضعف بنفس الوقت.

- معنديش صداقة مع حد في الوسط الفني، فيهم ناس بحبهم، فأنا أعشق منى زكي على المستوى الإنساني جدا والمستوى الفني، مع إن إحنا مش أصحاب قوي وكذلك هند صبري وزينة.

- أنزعج من تدخل الناس في حياة الفنانين الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تفعل ما يرضي ضميرها.

- أنا مش فاهمة ليه كل الضجة دي على اعتزال الفنان أدهم نابلسي.. يا جماعة متحكموش على الناس، هو أكتر واحد حاسس باللي بينه وبين قلبه وربه، هو مش مرتاح سيبوه.

- زي ما بتطالبوا إن محدش ليه دخل في دينك ولا لبسك ولا لون شعرك، إحنا كمان ملناش دخل هو عايز يسيب الفن أو مش عايز يسيبه، ده شيء يخصه.

- فكرت في الاعتزال عن الفن بسبب تعبى من المهنة فأنا من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد.

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