فنانة برازيلية تكشف سر اعتزالها: التمثيل حرام

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في محادثة مع القس رودريجو سيلفا، في بودكاست بوسيتيفو، كشفت الممثلة البرازيلية السابقة كارينا باتشي أنها تركت مهنتها بعد أن قرأت في الإنجيل أن الله لا يرضى بالزنا.

واشتهرت كارينا باتشي بالتمثيل في العديد من المسلسلات الناجحة على شبكة Globo.

وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليبرال" البرازيلية: "نرى في الكتاب المقدس أن الله لا يرضى بالزنا. ممثلة متزوجة ستلعب دوراً في مشهد عليها التقبيل والعناق. ألا يعتبر ذلك زنا؟ أعتقد أنني بمواصلة التمثيل سأخالف ما يقوله الكتاب المقدس. ولكن هذا شيء يتعارض معي حقًا".

كما أعلنت كارينا أنها لا تشعر بالراحة في التمثيل، حتى مع العلم أن كل شيء كان مجرد تمثيل، وبالإضافة إلى القضايا الدينية ، فإن وضع نهاية لحياتها المهنية كانت لها أسباب شخصية أيضًا، لأنها كانت من اختيارها.

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