أحمد السالم يتغزل بطليقته.. وسخرية المتابعين من حديثه عن معايير جمال النساء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثار المدون الكويتي أحمد السالم حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل بعد حديثه عن معايير جمال النساء وفق منظوره الخاص.

حديث السالم لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى وصف طليقته السعودية ملكة كابلي بـ"الحلوة" مما فتح التساؤلات حول احتمالية عودة الثنائي لبعضهما.

ومن ناحية أخرى قوبل حديث السالم بسخرية عدد من المتابعين الذين استغربوا عن المغزى من تقييم السالم لجمال النساء.

ورد أحمد السالم على سؤال وجهته إحدى المتابعات التي كتبت "شو معايير الجمال للنساء في رأيك".

السالم رد بالقول "معايير النساء، ما في معايير محددة، كل واحدة لها جمالها الخاص مو ضروري الخشم مسنن والأنف كيف".

وأضاف السالم "يعني مثلاً نادين نجيم تختلف عن ياسمين صبري، هيفاء حلوة وياسمين صبري حلوة وملكة حلوة".

وقد فتح السالم بحديثه التساؤلات حول سبب تغزله بطليقته السعودية ملكة كابلي وإمكانية عودتهما لبعضهما البعض.

وتساءلت العديد من تعليقات المتابعين عن إمكانية عودة السالم إلى كابلي عقب طلاق الثنائي قبل فترة.

ومن بين التعليقات "ملكة حلوة، نفهم إنه في زفاف جديد قريب، الله يسعدها ويسعدك وراح يكون خبر الموسم".

وتسبب رد أحمد السالم على سؤال حول معايير جمال النساء من وجهة نظرة بردود أفعال كبيرة لم تخلو من السخرية.

ومن بين تعليقات المتابعين "أكره البنات اللي تبي تقيم نفسها من خلال رجال ولا تسأل هل السؤال لرجال".

وعلق آخر بالقول "أرجوكم خلوا عندكم ثقة بأنفسكم وبجمالكم وأخلاقكم بعيد عن هل السخافات".

وتساءلت معلقة أخرى بالقول "يعني إيش الهدف من أن نعرف مقاييس جمالنا في عيون الرجال".

وأضافت "كل الستات جميلات، والكل يقدر يكون أجمل لكن يلي بمسخهم هو إنهم يسعوا يكونوا مو هم بعمليات التجميل".

سبق أن أثار أحمد السالم الجدل حول إمكانية عودته إلى طليقته السعودية ملكة كابلي عدة مرات.

حيث ظهر السالم قبل فترة رفقة كابلي خلال تلقيهما لقاحاً ليتأكد المتابعون أن علاقة الثنائي لم تنقطع عن بعض.

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