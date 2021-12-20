وزير يعتذر بعد أن شبه وضع الطرق بـ"خدود" فنانة شهيرة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

قارن وزير ولاية ماهاراشترا الهندية، جولابراو باتيل، مؤخرًا انسيابية الطرق في دائرته الانتخابية بمنطقة جالجاون بخدي الفنانة الهندية الشهيرة هيما ماليني، التي تحولت إلى سياسية. واعتذر الوزير في وقت لاحق عن التصريح.

وقال وزير الإمداد بالمياه والصرف الصحي: "أولئك الذين كانوا من أعضاء الجمعية التشريعية لمدة 30 عامًا يجب أن يأتوا إلى منطقتنا ورؤية الطرق. إذا لم تكن مثل خدود هيما ماليني، فسأستقيل".

وبحسب ما ورد أدلى زعيم شيف سينا ​​الكبير بهذا التصريح خلال اجتماع انتخابي، تم وانتشر مقطع لتصريحه منذ ذلك الحين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

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