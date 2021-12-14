"خاصمت النوم" أحدث أغاني شيرين بعد طلاقها.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان خاصمت النوم، لتكون خامس أغانيها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وتقول كلمات الأغنية: بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم، أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه.

وروّجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لأغنية شيرين الجديدة خاصمت النوم، ونشرت البرومو الخاص بها على حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: جديد.. استمعوا الآن للميجا ستار #شيرين_عبد_الوهاب #خاصمت_النوم على تطبيق Deezer# وعلى قناة #روتانا#يوتيوب، بعدك مارتحتش يوم، ونسيت وخاصمت النوم.

أغنية خاصمت النوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، حيث سبق وأعلن الأخير تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، حيث نشر صورة معها من كواليس تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلًا: مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب، أغنية من توزيعي عمرو الخضري، كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي.

وسبق، وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدة أغاني من ألبومها الجديد لعام 2022 بعنوان القماص، وكلها غيرانة، وملكش أمان، وخسرت حاجة، وذلك تزامنًا مع طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد 4 سنوات من الزواج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news