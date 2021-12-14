هاني شاكر يتجاوز أزمة «البلهارسيا» ويدعم شيرين: ساعد ميريام فارس وتجاهلني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، منذ حفلتها التي غنت فيها «مشربتش من نيلها»، وتعليقها «إن النيل يحتوي على بلهارسيا»، والذي تسبب بأزمة كبيرة، حرص هاني شاكر، على دعم شيرين عبد الوهاب، في ازمة طلاقها الأخيرة من خلال منشور عبر صفحته موقع «تويتر».

وكتب هاني شاكر: «الفنانة الرائعة، والأخت العزيزة شيرين، سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة، عودي يا شيرين بقوة وثقة؛ فأنتِ موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن، وكوني واثقة من دعمي لكِ أنا شخصيا، ومن دعم نقابتك لكِ في كل وقت، عودا حميدا إن شاء الله».

شيرين عبد الوهاب تحدثت منذ أيام عن تلك الأزمة، التي نتج عنها قرارا بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وقالت إن النقيب هاني شاكر دعم الفنانة ميريام فارس في أزمتها ولم يقف بجانبها وتجاهلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news