"يا نهار أبيض.. كفاية".. الجمهور العراقي يمطر محمد رمضان بالساعات الثمينة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر إلقاء الجمهور العراقي ساعات غالية الثمن على الفنان المصري محمد رمضان خلال حفله الذي أقيم أمس الجمعة ببغداد.

ويظهر المقطع المتداول رمضان وهو يتفاجأ بساعات ثمينة يلقيها عليه الجمهور من بينها ساعة من نوع "اوديمار"، وعلق الفنان المصري قائلا:"الراجل اللى حدف الساعة الأوديمار يرفع إيديه".

وتابع رمضان:"إيه دا ساعة تاني.. دا ايه الحفلة اللى بتمطر ساعات دي.. كتير يا شباب.. يا نهار أبيض.. لالالا .. كفاية “، ورفع يده إلى السماء:” ما تبسطهاش أكتر من كدا”.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news