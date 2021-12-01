حمو بيكا: طول ما أنا عايش هيفضل المهرجان مكمل.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعرب مؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا، عن سعادته بإحياء حفله الأخير في موسم الرياض بالسعودية، والذي يعد أول حفل له بعد قرار إيقافه في مصر، وذلك رفقة كل من حسن شاكوش وعمر كمال.

وتابع حمو بيكا خلال لقائه مع قناة إم بي سي، بعد انتهاء حفله: "اليوم كان جميل، عشان كان بقالنا ياما موقفناش قدام جهور، فلازم لما نقف، نبدع، وبنوصل للجمهور رسالة إننا عملنا مزيكا واتسمعنا، عملنا جمهور من جميع أنحاء العالم والناس كلها بتسمعنا، الفن ده مابيتحكيش، إحنا قدمنا حاجة الناس حبيتها وقدمنا صوت الشارع فكل حاجة بقولها بتعبر عن الناس".

وأضاف حمو بيكا: "الحمد لله طول ما أنا عايش هيفضل المهرجان مكمل، وعمري ما كان ليا في السوشيال ميديا وكنت بغني الأغاني دي لنفسي ومكنتش أعرف أنها هتوصل لحد، وبقينا بنطوروا من المزيكا".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت مؤخرًا، قرارًا بإيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية لحين تقنين أوضاعهم بالنقابة، وكان أبرزهم: حسن شاكوش، حمو بيكا، حمو طيخة، شواحة، الزعيم، عنبة، مسلم، وغيرهم.

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