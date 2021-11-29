«عن أي إنجاب وتجاوزت الـ 50».. محامية مصطفى فهمي تنفي إدعاءات فاتن موسى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت محامية الفنان مصطفى فهمي أن يكون سبب طلاقه من الاعلامية اللبنانية فاتن موسى هو رغبة الاخيرة في الانجاب، الامر الذي يرفضه مصطفى فهمي.

وقالت المحامية سناء لحظى «هذا الادّعاء غير صحيح كون فاتن موسى تجاوزت الخمسين من عمرها، مشيرة إلى أن الفنان مصطفى فهمي وزوجته السابقة كانا متفقين على موضوع عدم الإنجاب». وأضافت سناء لحظى أن الفنان مصطفى فهمى لديه من زيجة سابقة ولد وبنت، وهو مكتفٍ بهما.

وتابعت محامية مصطفى فهمي، لموقع «فوشيا» أن هناك خلافا كبيرا وقع بين الطرفين ليلة سفر فاتن موسى إلى لبنان لحضور خطوبة شقيقتها، وأن هذا الخلاف كان من أهم أسباب الطلاق وهي تعلم بأن الطلاق سيحدث وشقيقها يعلم ذلك أيضًا.

ونفت أن يكون زواجهما قد استمر ست أو سبع سنوات كما يُقال، بل أربع سنوات فقط، كونهما قد تزوجا في 2017، وانفصلا في 2021.

وأكدت سناء لحظى أنه ستتم محاسبة فاتن موسى بالقانون على اقتحام الشقة الزوجية بمعاونة ما وصفتهم بـ«البلطجية»، إضافة إلى أن موسى ستحصل على حقوقها بالقانون.

يذكر أن إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، كشفت العديد من التفاصيل الجديدة بشأن طلاق موكلتها من الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الخفية للطلاق، هو رغبة فاتن موسى في إنجاب أطفال منه.

وقالت فوزي: «الأمومة كانت أمنية فاتن موسى وطالبت بها أكثر من مرة، وهو ما يقابله مصطفى فهمي بأعذار مستمرة، ومع حاجتها للأمومة، قالت إنها هتنفذها.. ومن الوقت ده بدأ الغدر بيها».

وأشارت محامية فاتن موسى إلى أن إصرار موكلتها على الإنجاب بعد 6 سنوات من الزواج، دفع مصطفى فهمي إلى تطليقها أثناء تواجدهما في لبنان، وقالت إن موكلتها تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي محامية مصطفى فهمي في 27 تشرين الأول الماضي، وألمحت لها بموضوع طلاقها وسألتها عن أغراضها وحقوقها.

وقالت إيناس فوزي: «فاتن اتخضت وقالت لها أنا معنديش علم باللي إنت بتقوليه، دي واحدة كانت عايشة حياة سعيدة حتى ليلة سفرها إلى لبنان».

وصرحت المحامية إيناس فوزي أن موكلتها فوجئت من حدوث الطلاق، بعكس ما أعلنه الفنان مصطفى فهمي في بيانه الصحفي الأخير، وهو أن والدها وشقيقها كانا على علم بالطلاق.

وأضافت: «قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت، ولدينا أوراق حجوزاته للسفر قبل أن يلغيه».

وعن تواجد فاتن موسى في شقة مصطفى فهمي بعد الطلاق، علقت المحامية أنه من حق موكلتها قانونيا أن تتواجد في شقة الزوجية لحين انتهاء عدتها، نافية ما أصدره الفنان مصطفى فهمي في بيانه، باستعانة فاتن موسى بـ «بلطجية» لاقتحام الشقة.

ودافعت المحامية إيناس فوزي عن موكلتها، وأوضحت أن ما ذكره مصطفى فهمي في اعترافاته أمام النيابة العامة بشأن الـ 18 حقيبة، وقالت: «اطلعنا على محتويات الشنط ميجوش 5 % من حاجتها، وليها دهب ومصوغات ذهبية، وسبايك».

وألمحت إيناس فوزي إلى أن الغيرة المهنية بين الثنائي، قد تكون من أسباب الطلاق، وتحديداً بعد مشاركة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في مسلسل «الحريم المخملي»، إلى جانب مصطفى فهمي، وقالت: «دخلها في دور بسيط، وأثناء أدائها للمشاهد الخاصة بها، أشاد الحاضرون في كواليس العمل بأدائها التمثيلي، وأخبروها بأنها قد تكون مشروع نجمة، ودي وجهة نظر فقط».

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