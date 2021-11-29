شيرين عبد الوهاب في أول تغريدة بعد أنباء طلاقها: موعدنا في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تجاهلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الضجة الاعلامية الكبيرة بسبب شائعات إنفاصلها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وشاركت الفنانة، متابعيها على موقع «تويتر»، أول تدوينة لها بعد هذه الضجة مواصلة تجاهلها للأمر، وروجت لمشاركتها في حفل كبير سيقام في كورنيش أبو ظبي يوم 10 ديسمبر المقبل ضمن مهرجان أم الإمارات.

ونشرت شيرين بوستر الحفل، وعلّقت: «موعدنا إن شاء الله في أبوظبي في مهرجان أم الإمارات، وحشتوني».

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قد أثارت موجة واسعة من الجدل عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها في «تويتر»: «كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم»، وأعادت الأحمدية نشر خبر الطلاق وكتبت: «شيرين طلقت حسام حبيب».

وفي فيديو آخر نشرته عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، أكدت نضال الأحمدية أن شيرين عبد الوهاب انفصلت عن زوجها حسام حبيب.

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