حفيد رشوان توفيق يكشف تفاصيل أزمته مع جده

المصدر: القاهرة - متابعات

نفى محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق، وابن ابنته آية رشوان، رفع قضية حجر ضد جده، قائلاً إن القضية عبارة عن دعوى مدنية لإلغاء توكيل حررته له والدته.

وقال عصام في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة وبتثق فيه ثقة كاملة، واتفاجأت من فترة بإن جدى بموجب التوكيل بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب وبياخد منها حاجات بدون علمها، وبدون ما يقول لها وبيتصرف في الممتلكات دي اللي هيا بتاعتها".

وتابع الحفيد للصحيفة المصرية أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل؛ لأنها لم تعد ترغب فيه ولكنه رفض تماما، مضيفاً: "والدتى مكنتش عارفة تعمل إيه واتكلمت معاه كتير ولكنه رفض وجه قعد معانا وشتمنا كلنا ومشي ومكناش عارفين نعمل ايه".

وأوضح حفيد الفنان القدير رشوان توفيق أنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده، لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك حل لإلغاء التوكيل إلا عن طريق رفع قضية مدنية لا يوجد فيها أي أحكام تلحق الضرر بجده أو إلزامه بتعويض أو أي شيء من هذا القبيل.

وكان الفنان رشوان توفيق بكى على الهواء خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بعدما تحدث عن أزمته مع ابنته آية.

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