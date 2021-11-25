بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية خلال انتقادها أغاني المهرجانات والراب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خرجت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، لفاصل إعلاني مفاجئ، ولم تعد منه مرة أخرى، ولم يُستكمل البرنامج، وذكرت قناة «المحور» في تنويه لها على الشاشة: «نعتذر عن عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، نظرا لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بأزمة صحية طارئة». بحسب صحيفة «الوطن».

وقبل الخروج لفاصل إعلاني ذكرت الإعلامية بسمة وهبة أنها تدعم قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من الغناء، وإلغاء تصاريحهم السنوية، مشيرةً إلى أنها تتحفظ على إعلانه الإعجاب بأغاني الراب، «لكن عندنا تحفظ على نقابة الموسيقيين وهاني شاكر، أنا أدعمك فقد تربيت على سماع أغانيك وأحبك وأحترمك من كل قلبي، لكنني مختلفة معك في وجهة نظر، أقول بأعلى صوت عندي إني عندي تحفظ كبير على أغاني الراب، وهفضل أحذر منها طول ما أنا عايش».

وعرضت بسمة وهبة، مقطع فيديو لعدد من أغاني وحفلات الراب، ظهرت بها عددًا من الصفارات التي تعبر عن وجود ألفاظ خادشة للحياء بالقيم المصرية، وعلقت قائلةً: «مش ممكن أنزل الألفاظ دي للمشاهدين والأسر المصرية والعربية.. هل يقبل المشاهدون أن يشاهد ذويهم، ويسمعون هذه المهزلة؟!، بنتي بتحب الراب، وأنا بعمل مشاكل وبكسر رقبتها لما تفكر تسمع راب، لأن الراب مش غناء هو تطاول ودعوة إلى فحش والجنس والمخدرات والأغاني مليئة بإيحاءات جنسية والمطرب قاعد بيعمل طبق».

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