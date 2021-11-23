تامر حسني يتنكر في هيئة مصور ليفاجيء عروس في حفل زفافها.. شاهد ردة الفعل (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فاجأ الفنان تامر حسني بحضوره حفل زفاف عروسين دون علمهما، إذ ظهر متخفياً في زي مصور صحفي وارتدى الماسك والنظارة وأمسك بيده الكاميرا، ليفاجئ البلوغر المصرية آية مكرم في حفل زفافها.

واندهشت العروس من وجود النجم تامر حسني وأخذت تصرخ عندما خلع تامر الماسك وأظهر وجهه.

ونشر تامر حسني فيديو له يكشف لحظة دخوله حفل الزفاف متنكراً ثم ظهوره للعروسين، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وعلق كاتباً: "فاجئت آية وهيمن حبايب قلبي أجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي وداريت وشي ورا الكاميرا ولبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا".

من جهتها، علقت العروس آية مكرم، عبر حسابها على انستغرام: "حد يخض حد خضة قمر كده أحلى مفاجأة وأحلى خضة ومحدش متخيل إحساسي كان إيه" حسب صحيفة المرصد.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها تامر حسني في تحضير مفاجأة للبلوغر المصرية آية مكرم، فسبق واشترك مع أصدقاء له دعوة في إحدى المناسبات الخاصة بها ليفاجئها.



بكمامة ونظارة.... #تامر_حسني يتنكر في هيئة مصور صحافي لمفاجأة عروس في زفافها مشاركاً متابعيه على #إنستغرام فيديو المفاجأة وردة فعل العروس. وعن سبب تنكره علق الفنان المصري: "لبست عدة الشغل عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا"#اخبار_الفن pic.twitter.com/dv08PUOQd1 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 23, 2021

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