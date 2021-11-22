مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق بمستشفى

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت وسائل إعلام مصرية إن "علي" شقيق الفنانة تيسير فهمي، توفي في حريق نشب بمستشفى في منطقة المهندسين، صباح اليوم، وكان مصاباً بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الحريق أسفر عن مصرع اثنين من المرضي كانا محجوزين بغرفة العناية المركزة، مصابين بكورونا، إحدهما سيدة مسنة سودانية الجنسية، والآخر شقيق الفنانة تيسير فهمي، وأصيب اثنان آخران.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في أحد الأجهزة، وتم القبض على مدير المستشفى للتحقيق معه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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