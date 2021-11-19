هاني شاكر: محمد رمضان متحصن ولا نستطيع منعه من الغناء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر معلقا على وضع الفنان محمد رمضان، بعد منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء: «وضع محمد رمضان خاص، فهو عضو في نقابة المهن التمثيلية، وبالتالي من يمنعه ويمنحه الدكتور أشرف زكي، ولما بييجي جواب من عنده بالسماح لمحمد رمضان بالغناء، بقول خلاص يعمل شو، لأنه عضو في النقابة الفنية».

وأضاف هاني شاكر،لبرنامج «حوار الخميس»: «لما أنا يجيلي فيلم وبابقى عاوز أمثل، باخد إذن من الدكتور أشرف زكي، يسمح لي إني أمثل لأني عضو في النقابة الفنية».

وأضاف: «محمد رمضان متحصن لأنه عضو نقابي، وبعدين من حق الجمهور يقبل أو مايقبلش، ودي رسالة حابب أوجهها للجمهور، هو مين اللي بينجّح الناس دي ومين اللي مش بينجّحها؟ انتم لو مستائين مما يقدموه ماستمعوش».

وأضاف : «النقابة لها حدود، طبعا فيه أصوات جميلة في الساحة الفنية، بس للأسف الظواهر الغريبة دي هي اللي بتظهر وتنتشر أسرع، أي حد يقلع أو يقول كلام غريب هو ده اللي بيركب الترند، ربنا يرحمنا من الترند ده».

واستكمل: «أنا باتمنى من الجمهور العظيم في مصر والعالم العربي يقف معانا لتنقية الأجواء الفنية في مصر والعالم العربي».

وقررت نقابة المهن الموسيقية منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة: حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ«كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير بـ مسلم- أبوليلة - أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة - حمو طيخا - ريشة كوستا سمارة - شواحة - ولاد سليم - العصابة - الزعيم - علاء فيفتي - فرقة الكعب العالي- مجدي شطة - وزة مطرية - شكل - عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

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