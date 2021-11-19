نجل شعبان عبد الرحيم مناشدا هاني شاكر: إحنا ما بنصدق الدنيا تظبط «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طالب الفنان المصري عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن يتراجع عن قراره بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات الشعبية.

ورجا عدوية عبد الرحيم في مقطع فيديو، هاني شاكر التراجع عن قرار الإيقاف قائلا: «وحياة أغلى حاجة عندك، وحياة ولادك الرجالة وأحفادك وحياة أي حد إنت بتحبه في الدنيا، وحياة رحمة أبويا اللي إنت بتحبه، بلاش الناس اللي إنت عملت لها حظر، فكهم عشان يشتغلوا لأن معاهم ناس شغالة، ناس صغيرة في السن، مستنيين الـ 200 جنيه والـ 150 جنيه لو أثروا هيستلفوا وهيكون عليهم فلوس كتير».

ودعا نجل المغني الشعبي الراحل، هاني شاكر على ترك «مغني المهرجانات عشان كده هيشتغلوا في حاجة وحشة وإحنا مش عاوزين حد يمشي وحش، إحنا عاوزين الدنيا تمشي حلوة والدنيا تتظبط».

ورجاه قائلا: «سيب الدنيا ماشية عشان الناس اللي معاهم ممكن هما يعرفوا يتصرفوا، لكن اللي معاهم مفيش حد هيديهم حاجة، إحنا ما بنصدق إن الدنيا تظبط، عشان خاطر ربنا المسامح كريم وكل سنة وإنت طيب».

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، قد أصدرت قرارا بإيقاف 19 من فناني المهرجانات من العمل.

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