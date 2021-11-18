تطورات جديدة في قضية محمد رمضان والطيار الراحل أبو اليسر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفضت محكمة النقض طلب الفنان محمد رمضان، بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيهاً لعائلة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وأحالت محكمة النقض الدعوى لجلسة ١٥ ديسمبر للنظر في غرفه المشورة، نظر استئناف محمد رمضان على إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أبو اليسر اليوم.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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