«الموسيقيين المصريين» توقف «أبو الروس» عن الغناء و20 مؤدي مهرجانات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقفت نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان هاني شاكر، الفنان حسن أبو الروس، الشهير بـ«أبو الروس» عن الغناء، لعدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

كما منعت النقابة، 20 مؤديا للمهرجانات من العمل، وهم كالتالي: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

ووفقا للقرار يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة أو غير مصرح له بالعمل، من الغناء في أي موقع فني دون تصحيح أوضاعه بالنقابة واجتياز الاختبارات.

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