فنان مصري يدعي تسببه في انفصال الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف فنان مصري حقيقة تسببه في الانفصال الذي وقع بين الفنانة منة عرفة، وزوجها الفنان محمود المهدي.

وقال الممثل محمد نجاتي: «السبب الاساسي لما حدث هو مشهد في مسلسل «فيلا 101»، حيث، كان هناك مشهد يجمعني بمنة عرفه ومن المفترض انها تعرضت للاغماء، كان المفروض أشيلها بعد تعرضها للاغماء ولكن رفضت هذا المشهد وقمنا بتعديله بحيث تقوم إحدى شقيقاتها في العمل بوضعها على السرير ثم اقوم أنا بالكشف عنها«.

وأضاف نجاتي:»قمت في المشهد التالي بقياس نبض منة عرفة ولكن فوجئت برفضها أيضآ أن أقوم بمسك يدها بأحد أصابعي«.

وأشار:»بعدها قرر المخرج التدخل وقرر ان يتم تمثيل المشهد، وفوجئت في اليوم التالي أخبروني ان منة عرفة قد تم طلاقها بسبب هذا المشهد وهو ما استغربته للغاية«.

وأوصح بحسب«صدى البلد»:«منه اعترضت على المشهد لكن أنا اصريت على تنفيذه لأن المفروض أني هكتشف أنها حامل ودة سبب الإغماء وبقيس النبض وعرفت تاني يوم أنها انفصلت عن جوزها بسبب المشهد دة، وهو مفيهوش أي حاجة دة مش مشهد رومانسي بينا».

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