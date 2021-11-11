فاتن موسى: مصطفى فهمي لم يترك لي ولو حذاء

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن تفاصيل جديدة في أزمتها مع طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي.

وقالت فاتن موسى انها عادت إلى القاهرة منذ 11 يوما، وبلغ ذلك لطليقها مصطفى فهمي، و لم يحرك ساكنا، «ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه».

وأضافت في تصريح لها على حسابها في «انستغرام»: « أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا».

وأضافت: « نصحني بعض الأصدقاء بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضا لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة، والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله».

وأردفت قائلة: «وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء».

واختتمت تدوينتها قائلة: «إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟».

ونفت موسى في وقت سابق،قيام مصطفى فهمي اختراق حسابها وقالت: «أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ولم يصدر مني أو على لساني ولم أصرح به مطلقا وفوجئت به من السوشيال ميديا».

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