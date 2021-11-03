"نحن نحبك".. برج خليفة يحتفي بعيد ميلاد شاروخان للمرة الثالثة

المصدر: دبي - سمير سعيد

احتفل شاروخان بيوم ميلاده السادس والخمسين، أمس الثلاثاء، وتوافدت التهاني على نجم بوليوود الكاريزمي من جميع أنحاء العالم. ملك بوليوود أمطر بالحب من قبل معجبيه وتمنى بوليوود بأكمله للممثل.

وتمنى برج خليفة الأيقوني في دبي يوم ميلاد سعيد لشاروخان أيضًا بأسلوبه الخاص.

وأضيء أطول برج في العالم باسم شاروخان بتحية خاصة بمناسبة عيد ميلاده.

وفي مقطع فيديو انتشر بسرعة، يمكن مشاهدة برج خليفة وهو يضيء لشاروخان برسائل مثل "يوم ميلاد سعيد" و"يوم ميلاد سعيد شاروخان" "نحن (رمز تعبيري للقلب) أنت".

ومن خلال حسابه على "تويتر"، شارك رجل الأعمال محمد العبار الفيديو وكتب، "عيد ميلاد سعيد من عائلة noon".

وهذه ليست المرة الأولى التي يضيء فيها برج خليفة بعيد ميلاد الممثل.

Happy birthday @iamsrk from the @noon family



كل عام وأنت بخير @iamsrk من عائلة نون pic.twitter.com/TIG3zURQjk

— Mohamed Alabbar محمد العبار (@mohamed_alabbar) November 2, 2021

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