بلاغات تحرش وسب وقذف لـ 3 فنانات مصريات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدمت ثلاث فنانات في مصر ببلاغات تحرش وسب وقذف خلال 48 ساعة الماضية، البداية كانت من الفنانة نشوى مصطفى التي تقدمت ببلاغ ضد ثلاث أشخاص بتهمة التحرش بابنتها أعلى كوبري المنصورية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية بحسب صحيفة «الوطن»، أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون، تعمل في مجال نقل المواد الغذائية، حيث حدث خلاف مروري بين المجني عليها والمتهمين وقاموا بخدش حياءها بحركات غير لائقة فالتقطت لهم عدة صور بهاتفها لتوثق جريمتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق التي أصدرت القرار المتقدم وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

الفنانة أنوشكا ببلاغ ضد أحد جيرانها في قسم أول أكتوبر، بسبب تضررها منه بعد قيامه بالتعدي عليها بالسب، و ذكرت أنها عند معاتبة جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهم داخل الكمبوند تعدى عليها بالسب.

وكذلك تقدمت الممثلة هند عبد الحليم، إحدى بطلات مسلسل «الأب الروحي»، ببلاغ ضد مندوب مبيعات تابع لشركة شحن، بسبب تضررها منه بعد قيامه بإرسال عبارات سب وقذف لها، بسبب قيامها تقدمها بشكوى للشركة لإرساله رسالة سابقة لها يقول فيها: «إنتِ متكبرة ومغرورة»، وذلك بسبب رفضها التقاط صورة معه عند تسليمه «أوردر الشحن» لها.

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