توقيف مغني الراب الأميركي فيتي واب في نيويورك.. والشرطة تكشف السبب

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أوقفت الشرطة الفدرالية مغني الراب الأميركي فيتي واب في نيويورك لأفعال على صلة بالمخدرات، على ما كشف مصدر في الشرطة الجمعة.

وقام عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» بتوقيف الفنان البالغ من العمر 30 عاما واسمه الأصلي وليام جونيور ماكسويل الثاني بعد ظهر الخميس، على أن يمثل أمام القضاء لاحقا، بحسب المصدر عينه.

ونفّذت عملية التوقيف في محيط ملعب البايسبول «سيتي فيلد» في منطقة كوينز حيث غالبا ما تقام مهرجانات.

وكان من المفترض أن يحيي المغني عرضا في الموقع في سياق مهرجان «رولينغ لاود».

ولم تقدّم الشرطة أيّ توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة إلى فيتي واب الذي اشتهر بأغنية «تراب كوين» سنة 2014.

وهي ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها الفنان مشاكل مع القضاء. فقد أوقفته الشرطة سنة 2019 بتهمة الاعتداء على ثلاث عاملات في فندق. ووجّهت إليه تهمة القيادة في حالة سكر سنة 2017.

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