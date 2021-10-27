شمس الكويتية تثير غضب جمهور أليسا : من بغداد بلا درع واقي من الرصاص (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت الفنانة الكويتية شمس، غضب جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية إليسا، بعد بثها فيديوهات من أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد، أشارت فيها إلى عدم حاجتها للحراسة، ولا ترتدي درعا واقيا للرصاص، ما اعتبره جمهور إليسا، سخرية من الفنانة اللبنانية بعد ما انتشر على نطاق واسع خبر وصور ارتدائها لدرع واق من الرصاص خلال حفلها الاخير الذي احيته في بغداد.

بدأت الازمة بعدما نشرت شمس الكويتية عددا من مقاطع الفيديو خلال تجولها في شوارع العاصمة العراقية بغداد قبل مشاركتها في مهرجان بابل الدولي الذي تنطلق فعالياته يوم غد الخميس.

ونشرت شمس الكويتية الفيديوهات وهي تتجول في شوارع بغداد بسيارتها الشخصية، ومرت على نقطة مرورية، وقالت: «نحن الآن في شارع عمر عبد العزيز، ورايحين الأعظمية»، ثم ترجلت شمس من السيارة، وسارت في الشارع قائلة: «هذا أنا في الشارع، لا في حاجة ولا درع واقي ولا كلام فاضي».

وكتبت الفنانة تغريدة عبر «تويتر» قالت فيها: «جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجه لحمايه بينكم انتوا الأمان والسند،كالعاده وفي كل زياره لي أحب أكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقه للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة».

وكانت إليسا قد نفت ما تم تداوله عن ارتدائها الدرع الواقي نت الرصاص قائلة: «زيارتي بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة».

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