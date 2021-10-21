ريم مصطفى تحكي قصة حبها لابن الجيران و"هيثم".. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

في لقاء متلفز، حكت الفنانة المصرية ريم مصطفى قصة حبها لابن الجيران في سن المراهقة.

وخلال استضافتها في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، قالت ريم مصطفى: "ده الحب الأول، كنت دايما أطلع من البلكونة وأنده له، وكنت مقتنعة وقتها إن أنا شريهان، رحت صبغت شعري إسود وحواجبي بني، وسميته هو (ماندو) وأنا (ورد شان)، كنت في سن المراهقة ومفيش عقل خالص".

وأضافت: "أول واحد أعجب بيه في حياتي، كنت دايما أروح نادي الجزيرة ألعب، ممكن كان عندي 10 سنين، وكنت مقتنعة إنه لازم يكون بيحبني، وهو عمره ما شافني. عرفت اسمه عشان كان واحد صاحبه بينده له، وكل يوم أنا رايحة النادي عشان هيثم، وعمره ما قاللي صباح الخير".

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