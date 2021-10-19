محمد رمضان يعتذر من ريد وان لتجاهلة في «الجونة»: آسف عما بدر مني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد المطرب المغربي العالمي ريد وان، إن الفنان محمد رمضان أتصل به هاتفياً واعتذر له عن الخطأ الذي حدث في حفل افتتاح مهرجان الجونة في نسخته الخامسة، مؤكداً أن رمضان قال له: «أنا آسف عما بدر مني وكان هناك ضغوطات عليا، وأثناء اللايف يحدث أموراً خارج إرادة الشخص، وسنتعاون قريباً في عدة أعمال».

وعبرالجمهور المغربي عن استيائه لتجاهل النجم العالمي ريد وان في حفل مهرجان الجونة، حيث قدمت المذيعة ناردين فرج الفقرة الغنائية ولم تقدم النجمين ريد وان، ونعمان بالعايشي، خاصة أنهما يتمتعان بشعبية كبيرة في الوطن العربي والعالم ايضاَ.



وأكد ريد وان خلال حديثه، أن الفنانة بشرى، قدمت له الاعتذار عما بدر من خطأ في حقه أو في حق نعمان بالعايشى، وشرحت له ما حدث، حيث احتفت به على صفحتها الشخصية عبر اسنتغرام، وأكدت أنها تحترم ريد وان ونعمان، وأوضحت أنه شرف عظيم مجئ ريد وان الفنان العالمي لمهرجان الجونة والغناء وسط هؤلاء النجوم، وأن ما حدث خطأ تم تداركه ومن المؤكد أننا فخورين بكونك كنت متواجد بيننا، نجم عربي كبير وعالمي حظينا بغنائه في المهرجان.

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