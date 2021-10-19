بعد مشاركتهما محمد رمضان.. غضب مغربي من تجاهل "ريدوان وبلعياشي"

المصدر: عواصم - متابعات

أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن رفضهم لما وصفوه بـ"تجاهل نجمي المغرب "ريدوان ونعمان بلعياشي" خلال مشاركتهما مع محمد رمضان في تقديم أغنية "جو البنات" خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في مصر، حيث لم يتم تقديم المطربين اللذين يتمتعان بشهرة واسعة في المغرب خلال حفل الافتتاح، واكتفت مقدمة حفل افتتاح المهرجان بتقديم الفنان محمد رمضان.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" أطلق الجمهور المغربي وعدد من النجوم حملة ضد تجاهل المطربين وطالبوا إدارة المهرجان بتقديم اعتذار على الطريقة التي عومل بها النجمين، في حين لم ينشر "ريدوان" صورا له من مشاركته في حفل الافتتاح، على حساباته بمواقع التواصل.

وأعاد "ريدوان" نشر بوستات تدعم وجوده، ومشاركته في حفل الافتتاح من متابعيه، وتتناول أعماله مع النجوم العالميين مثل جنيفر لوبيز وغيرهم.

ويشار إلى أن الفنانة بشرى - أحد مؤسسي المهرجان - قد نشرت صورا لها مع ريدوان عبر خاصية "ستوري انستغرام" وقالت: "شرف أن أي فنان يشارك مع ريدوان، شرف لكل عربي أن يمثله ريدوان، قامة وقيمة فنية".

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