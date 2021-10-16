محمد رمضان في أزمة جديدة.. وعمرو أديب: إوعى نمبر وان

المصدر: القاهرة - متابعات

دخل الفنان المصري محمد رمضان في أزمة جديدة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وانتقد الإعلامي عمرو أديب إدارة المهرجان بسبب ما حصل مع محمد رمضان بعد غنائه، وقال أديب: "حتى المذيعة لما قدمته قالت معانا محمد رمضان، وده محمد رمضان بأه اللي لما بيتقدم إوعى نمبر وان.. إنما مفيش حاجة خالص من دي، الراجل طلع وبعد ما خلص النور قطع والصوت قطع، إيه اللي حصل معرفش، طب يا جماعة لو مش عايزينه جبتوه ليه؟، طب ولو عايزينه الراجل دع اتعمل فيه كده ليه؟".

وتابع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي": "أول محمد رمضان ما قال أنا عايز راحوا قطعوا عليه النور.. وما حدش فاهم ليه".

وأثار محمد رمضان من وقت ظهوره في الحفل بعض الجدل، حيث دخل بسيارته الفارهة من نوع لامبورغيني بشكلها اللافت للانتباه وشعار "نمبر وان" مرسوم عليها.

وعلى المسرح فوجئ محمد رمضان بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبلها وقال لها: "الصلح خير"، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وأعرب الجمهور عن استيائهم الشديد لما حدث، معتبرين إياه أمرا مدبرا للتغطية على نجاحه، وفق "روسيا اليوم".

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