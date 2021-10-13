محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. صورته في كتاب مدرسي

المصدر: القاهرة - متابعات

تسببت صورة للفنان محمد رمضان في كتاب يخص منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي بمصر في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كتبت ولية أمر طالب منشوراً عبر صفحتها على فيس بوك أعربت فيه عن رفضها الاستعانة بصورة لمحمد رمضان وتقديمه كقدوة للأطفال وأرفقت منشورها بصورة للكتاب المزعوم.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مدير مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية، الدكتورة نوال شلبي، تأكيدها أن صورة الفنان محمد رمضان ليست موجودة ضمن كتاب الوزارة للصف الثالث الابتدائي، موضحة أنّ الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لا صلة لها بالكتاب الذي يتم تدريسه.

ولاحقاً، تبين أن الصورة المتداولة تخص كتاب خارجي تابع لإحدى دور النشر وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

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