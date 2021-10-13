"المضيفة الفرفوشة رزق".. محمد رمضان يرقص مع طاقم ضيافة طائرته.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره بفيديو من داخل طائرته الخاصة، خلال توجهه إلى مدينة الغردقة في البحر الأحمر لحضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والذي يُقام في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وظهر خلاله وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة، على أغنيته الشهيرة يا حبيبي، وعلق على الفيديو: المضيفة الفرفوشة رزق.

من ناحية أخرى، سيقدم محمد رمضان أغنية الدورة الخامسة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 والذي سيشهد العديد من المفاجآت، وسيقدم رمضان الأغنية بمُشاركة مطرب عربي، حيث انتهى من تسجيلها قبل أسابيع قليلة.

وأثار الفنان محمد رمضان ضجة في وقت سابق، وذلك بعد إعلانه ترشيحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب عن أغنية يا حبيبي، كما طالب رمضان جمهوره بالتصويت له حتى يحصل على هذه الجائزة.

وتعاقد رمضان على إقامة حفل غنائي في مدينة البصرة في دولة العراق، وأعلن ذلك عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حماس الجمهور.

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان حفلًا في مدينة شرم الشيخ، بعد غد، بعد إحيائه حفلًا في الساحل الشمالي شهر أغسطس الماضي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا.

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