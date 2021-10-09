محمد رمضان يترشح لجائزة أفضل فنان في إفريقيا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الفنان والمطرب محمد رمضان أنه تم ترشيحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، داعياً جمهوره إلى التصويت لصالحه.

وقال محمد رمضان في نص مكتوب نشره داخل فيديو بحسابه على موقع أنستغرام: "لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، أفضل تعاون، أفضل فيديو كليب، أظهر تشجيعك ودعمك وقم بالتصويت له الآن".

ولم يشر الفيديو أو منشور محمد رمضان إلى الجهة التي قامت بترشيح محمد رمضان كأفضل فنان في إفريقيا، لكن الفيديو حمل شعار إحدى الألعاب الإلكترونية يطلق عليها اسم free fire.

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