منة فضالي متهمة بالنصب «فستانين وجزمة وشنطة» والفنانة: لا تعليق

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قامت صاحبة إحدى الصفحات التجارية على «إنستغرام»، وتدعى إسراء ريان، بتحرير محضرضد الفنانة منة فضالي، تتهمها فيه بالنصب عليها وإخلالها بالاتفاق معها على عمل دعاية لملابسها مقابل الحصول على عدد من قطع الملابس.

وبحسب اسراء، فقد قامت بالاتفاق مع منة فضالي على أن ترسل لها 4 قطع من الملابس، وهي عبارة عن: فستانين، وجزمة وشنطة، مقابل قيام فضالي بالدعايا لها، حيث تم الاتفاق بينهما عبر صفحتيهما الخاصة على موقع «إنستغرام».

صحيفة «الوطن» تواصلت مع الفنانة منة فضالي لمعرفة تفاصيل هذا الأمر من ناحيتها، وجاء ردها نصاً: «لا تعليق».

وحذرت ريان المتابعين من عدم التعامل مع الفنانة تجارياً، قائلة: «تم الاتفاق بيني وبين الفنانة منة فضالي على أن تأخذ مني هدايا وهي 4 قطع من الملابس، وهي عبارة عن: فستانين، وجزمة، وشنطة، مقابل أن تقوم بالدعايا لي وذلك عبر صفحتها على موقع إنستجرام».

وتابعت ريان: «وعندما استلمت منة فضالي الهدايا، لم تعد ترد علي، وظللت أرسل لها لمدة شهر، ولكنها لم تجب، حتى قامت بتنزيل فيديو عيد ميلادها، وهي تظهر به مرتدية فستانا أرسلته لها، ما أثار استفزازي، وأرسلت لها مرة أخرى، لترد علي منكرة ما أخذته».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news