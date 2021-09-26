هل ضرب أبناء جورج وسوف منذر رياحنة في جرش؟.. الفنان الأردني يرد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد أن تداولت مواقع عدة، نبأ حدوث شجار بين الفنان منذر رياحنة وأبناء جورج وسوف، وضربهم له في كواليس مهرجان جرش، نفى النجم الأردني حدوث ذلك، مضيفاً أنه تشرف بتقديم حفل وسوف في مهرجان جرش، كما أن «سلطان الطرب» ضيف المهرجان وضيفه في الأردن.

وأوضح منذر رياحنة، في تصريحات إعلامية: «إذا انتشر شيء فهو عن خلاف ناس بدها تدخل وناس بدها تطلع وهذا شيء بسيط لا يذكر وبصير بأي مهرجان».

ونشر رياحنة صورة له عبر حسابه على «انستغرام» مع جورج وسوف على مسرح مهرجان جرش، معلقاً على الصورة: «نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف.. نورت بلدك.. بعد طول غياب.. اهم شي المعلقة».

فيما لم يسلم الفنان الأردني من التعليقات التي طالبته بتوضيح «الهوشة» التي حصلت في المهرجان، وما تم تداوله من شجار بينه وبين أبناء جورج وسوف.

يشار إلى أن حفل جورج وسوف في اليوم الثالث من مهرجان جرش شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، إذ كان حفل الجمعة كامل العدد وسط تفاعل الآلاف التي حضرت الحفل.

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