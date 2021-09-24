سهير جودة ومفيدة شيحة تغادران «الستات مايعرفوش يكدبوا»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلنت الإعلامية المصرية سهير جودة، عن عدم مشاركتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، بعد ساعات قليلة من إعلان الإعلامية مفيدة شيحة مغاردتها للبرنامج ذاته، دون ذكر أي أسباب عن الرحيل أو تحديد وجهتها المقبلة.

وكتبت سهير جودة في "فيس بوك": «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

وكانت مفيدة شيحة، أعلنت، مغادرتها البرنامج، وكتبت في "فيس بوك": «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا.. وإلى لقاء».

يذكر أن الستات ميعرفوش يكدبوا، برنامج منوع، يقدم للمرأة كل المواضيع المطروحة على الساحة، بوجهة نظرهن، مصحوبة بآراء ونقاشات مع مفكرين وأدباء ودعاة وفنانين.

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