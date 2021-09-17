تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي: جهود للسيطرة على جلطتين في الرئة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تصدرت تطورات الحالة الصحية للفنان المصري كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وحرص عدد من نجوم الفن على دعم كريم فهمي في أزمته الصحية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالشفاء العاجل.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان إنه أصيب بجلطتين في الرئة دون معرفة سببها حتى الأن،و إن كان للأمرعلاقة بتداعيات إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.

وقالت مصممة الأزياء ندى كرم، إن كريم فهمي إلى الآن حالته مستقرة ومازال داخل غرفة العناية المركزة لحين استقرار الحالة تمامًا والاطمئنان عليه ولضمان عدم حدوث أي مضاعفات، وفي انتظار السيطرة على الجلطتين.

ونشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» صورة الفنان كريم فهمي معلقًا عليها بقوله: ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله.

وكتبت الفنانة مي كساب، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تدعو بالشفاء للفنان كريم فهمي بقولها: «يارب اشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة».

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