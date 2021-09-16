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    الموت يفجع الفنانة السورية سلاف فواخرجي

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    نعت نقابة الفنانين في سورية مساء أمس، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفنانة السورية "سلاف فواخرجي" ، لوفاة والدها.

    وقالت النقاية من خلال المنشور "يتقدم فرع دمشق لنقابة الفنانين بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها".

    وأضافت النقابة "سنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

    يذكر أن الفنانة السورية فقدت والدتها قبل عدة سنوات مضت.

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