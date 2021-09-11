أصالة في القفص الذهبي للمرة الرابعة..هذه المرة شاعر عراقي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

دخلت الفنانة السورية أصالة نصري القفص الذهبي للمرة الرابعة، وهذه المرة من الشاعر العراقي فائق حسن، حسبما كشفت وسائل إعلام مصرية.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بزواج أصالة للمرة الرابعة، أن أصالة وخطيبها "تزوجا بعدما شعرا بتقارب وجهات النظر بينهما وشعور كل منهما بالارتياح للطرف الآخر".

وأفاد الموقع بأن "الزواج تم بشكل رسمي لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة الشهيرة أصالة نصري حيث تتكتم على التفاصيل التي ستعلنها في الوقت المناسب من وجهة نظرها".

الفنانة أصالة حاليا مع زوجها في السعودية على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل لحضور افتتاح مطعمها في أب تاون كايرو لتقديم الوجبات اللبنانية.

والمطعم سيتم افتتاحه بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، من مصر والوطن العربي إضافة إلى أصدقاء الفنانة أصالة.

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