خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعترف: «مرحلة المعصية» كادت تودي بحياتي

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

اعترف الفنان خالد الصاوي بأنه سقط في فخ الإدمان خلال فترة صعبة مر بها في حياته وفكر حينها في الانتحار، مشيراً إلى أن الفن أنقذه من الإدمان والجنون وكل تلك الأشياء والعادات السيئة.

وتصدرت تصريحات خالد الصاوي مواقع التواصل الاجتماعي بعد حواره مع الإعلامية سمر يسري في برنامج «يوم ليك»، إذ تسببت جرأة التصريحات كعادة الصاوي في جدل كبير وتعليقات عقب عرض الحلقة.

وأضاف خالد الصاوي «الحمد لله نجوت من هذه المرحلة التي كادت تودي بحياتي ومستقبلي وسمعتي، ولا أنكر أن الفن أيضاً أنقذني من الجنون، ومن الصفات السيئة التي كنت أعاني منها، فيكفي أنه الشيء الوحيد الذي أبعدني عن الانتحار، والإدمان، وكل العبث».

وأوضح «أدمنت في فترة ولست فخوراً بهذه المرحلة لأنها معصية، ولن أجهر بجريمة كنت أرتكبها في حق نفسي، وأشعر أني حالياً أفضل من الماضي».

وحذر الصاوي كل من يفكر في الإدمان: «اللي عاوز أقوله بعد ما لفيت، وعملت كل حاجة، اتجوزت ورجعت أضبط أكلي وشربي وألعب رياضة تاني، بلاش تجرب لو عاوز تجرب اتفرج على اللي جربوا، في حاجات لو عملتها هتخسر نفسك، وصحتك وفلوسك، وفرصك، وثقتك في نفسك، لو انت مش قوي وشايف إنك ممكن ترجع مش هتعرف أنت قوي ولا لا لذلك، بلاش من الأول».

وكشف خالد الصاوي عن أكثر الأشخاص إيذاء له، و«هو نفسه»: «أكثر حد ممكن يأذيني هو أنا، أنا مش ممكن حد من المنتجين يأذيني، هذه حاجات تضايقني، ولكن ردود أفعالي ممكن تعمل غلط أكبر أحياناً بدل ما أعالج الموقف صح بعالجه بالقوة، والأسلحة، والكروت اللي في إيدي أنا أكثر حد أذاني، وأنا أكثر حد وقف معايا».

وأكد أنه لم يفتعل أي مشكلة طوال مشواره الفني وأنه صديق كل الفنانين، ولكن لديه بعض المشكلات البسيطة مع المنتجين من أصل 40 منتجاً عمل معهم. ولفت خالد الصاوي إلى أنه يحب أن يعتذر إذا ارتكب أي خطأ.

وعن زواجه وحياته الشخصية قال «تزوجت في سن كبيرة... وبعد الزواج أصبحت ملتزماً.. وأقلعت عن كل الأشياء السيئة.. فزوجتي جاءت في الوقت المناسب».

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